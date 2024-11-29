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Отключить свет

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2024
Уфимцам 11 лет не могли подключить свет
29 ноября, 07:43
«Раньше ляжем спать»: как Уфа переживает отключение электричества
Пользователи соцсетей в ужасе из-за отключения электричества в Уфе сегодня ночью. Как они реагируют на аварию на подстанции — в материале Mkset.
21 марта, 17:19
Число оставшихся без света домов в Уфе выросло до 40
21 марта, 16:43
2018
Ульфат Мустафин: Мы приняли решение изменить график ночного освещения
13 ноября 2018, 03:56
Не с топорами, так с фонариками: в Уфе дети освещают дорогу в школу смартфонами
7 ноября 2018, 07:58
«Единая Россия» ищет темные и светлые стороны уфимских подъездов
2 мая 2018, 12:31
2017
В Уфе из-за долгов отключили электроснабжение на 19 участках
12 сентября 2017, 10:04

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