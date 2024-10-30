Городская инфраструктура

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Октябрь
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
«Как сельдь в бочке или на одной ноге»: уфимцы в ярости от тесных автобусов
22 октября, 09:19
Уфимцы не оценили подарок властей
17 октября, 09:01
В Уфе нет денег на школу
16 октября, 10:59
Сентябрь
Хабирову не нравится уборка улиц в Уфе
16 сентября, 09:04
Август
Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года
Про планы бизнеса провести реставрацию настоящего украшения города рассказал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
5 августа, 11:33
В Уфе пассажиров отлично порадуют осенью
Продолжаются работы над будущим остановочно-пересадочном комплексом от станции Дёма, расположенном по улице Центральной, сообщает глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
5 августа, 08:00
Июль
Шакшинский мост закроют на две недели в Уфе
4 июля, 13:09

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