Опухоль изуродовала уфимку

Posted 19 ноября, 07:18
Published 19 ноября, 07:18
Modified 19 ноября, 07:53
Updated 19 ноября, 07:53
Пациентка четыре года мучилась от плеоморфной аденомы на лице — доброкачественной опухоли. Страх перед операцией брал свое и женщина долго откладывала операцию. Однако опухоль выросла настолько, что тянуть дальше было невозможно.
Операция была настоящим вызовом, так как хирурги работали рядом с важными нервами, которые отвечают за мимику на лице. Команда врачей продемонстрировала свою мастерство, справившись с задачей и удалив опухоль без осложнений.
Уфимские хирурги своим профессионализмом победили не только опухоль, но и страх операции с недоверием к врачам. Теперь пациентка вернулась домой, свободная от опухоли и с надеждой на начало новой жизни.