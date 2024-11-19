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Posted 19 ноября, 07:18

Published 19 ноября, 07:18

Modified 19 ноября, 07:53

Updated 19 ноября, 07:53

Уфимские врачи спасли пациентку от опухоли

Опухоль изуродовала уфимку

19 ноября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимские врачи спасли пациентку от опухоли

В Уфе хирурги из городской больницы № 21 совершили настоящую медицинскую сенсацию. Они удалили огромную опухоль слюнной железы, которая находилась в сложном месте, рядом с лицевым нервом, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин во вторник, 19 ноября.

Пациентка четыре года мучилась от плеоморфной аденомы на лице — доброкачественной опухоли. Страх перед операцией брал свое и женщина долго откладывала операцию. Однако опухоль выросла настолько, что тянуть дальше было невозможно.

Фото: Айрат Рахматуллин

Операция была настоящим вызовом, так как хирурги работали рядом с важными нервами, которые отвечают за мимику на лице. Команда врачей продемонстрировала свою мастерство, справившись с задачей и удалив опухоль без осложнений.

Уфимские хирурги своим профессионализмом победили не только опухоль, но и страх операции с недоверием к врачам. Теперь пациентка вернулась домой, свободная от опухоли и с надеждой на начало новой жизни.

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