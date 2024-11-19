Не умереть от голода в Башкирии — ₽5`841

Posted 19 ноября, 07:48
Published 19 ноября, 07:48
Modified 19 ноября, 07:54
Updated 19 ноября, 07:54
Минимальный набор включает 33 продукта, состав и объём которых для всех регионов России одинаковый и не меняется со временем.
В него входят: мясо, рыба, масло, маргарин, молоко, сметана, мука, хлеб, овощи, фрукты, крупы, вермишель, соль, сахар, печенье и карамель.
По каждому из 33 продуктов определена годовая норма потребления. Её умножают на среднемесячную цену в конкретном регионе и делят на 12 (количество месяцев в году). Затем эти цифры суммируют. Итоговое значение и окажется стоимостью минимального набора продуктов питания в конкретном регионе на одного человека.
Стоимость минимального набора продуктов питания к ноябрю 2024 года в Башкортостане составила ₽5`841. При это есть локальная корреляция цены в зависимости от города. Так, один и тот же список товаров стоит:
— в Уфе — ₽5 930
— в Нефтекамске — ₽5 541
— в Сибае — ₽5 782
— в Стерлитамаке — ₽ 5 608.
Эксперты «Башкортостанстата» отмечают, что среди регионов ПФО самая дорогая минимальная корзина — у покупателей в Пермском крае. Там набор продуктов обойдется в ₽6 324. В среднем по России цена списка товаров установилась к ноябрю 2024 на уровне ₽6 625.
Стоимость фиксированного набора товара и услуг в Башкирии составила ₽21 057. При этом в России эта величина — ₽23 191, а в Приволжском федеральном округе — ₽20 787.
В целом, как указано в отчете аналитиков, цены с начала года в Башкирии выросли на 6,19%. Значительнее всего подорожали услуги — на 10,21%. Эксперты отмечают, что в месячном разрезе, то есть с сентября по октябрь 2024 года, рост цен произошел во всех сегментах потребления.