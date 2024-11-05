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Кабаны

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Зимняя погода идёт в Башкирию
5 ноября, 14:14
Видео. Дикие кабаны устроили бойню в Башкирии
5 ноября, 13:33
Кабаны по-свински поступили в Башкирии
26 сентября, 17:48
Лесная селфи-точка появилась в башкирском лесу
Дикие животные один за другим позировали на камеру фотоловушки, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.
18 июля, 20:19
2023
Стаю кабанов заметили под Уфой
Животные были замечены в субботу, 9 сентября, в первом часу ночи в Уфимском районе Башкирии.
10 сентября 2023, 06:48
2017
В Башкирии задержан охотник, застреливший кабана без разрешения
Тушу животного он спрятал от Росгвардии в кустах.
7 сентября 2017, 10:27

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