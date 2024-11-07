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МВД России

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Ноябрь
Генерал устроил переполох в ночном клубе Стерлитамака
7 ноября, 11:54
Путин повысил министра из Башкирии
7 ноября, 06:37
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Октябрь
Видео. В Башкирии полицейский спас семью из огненного пекла
30 октября, 06:36
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес
25 октября, 09:08
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии
14 октября, 06:01
Дорожники воруют асфальт в Уфе
1 октября, 07:58
Сентябрь
Новая финансовая пирамида обманула уфимцев
26 сентября, 06:26
Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ
25 сентября, 13:10
Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии
24 сентября, 13:31
Греция выдала наркобарона из Башкирии
20 сентября, 08:20
Август
Видео. В Уфе задержали главного инспектора по маломерным судам
27 августа, 10:02
Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
16 августа, 08:04
Пассажиры из Башкирии — головная боль проводников и полиции
15 августа, 13:34
Аэропорт Уфы стал местом преступления
8 августа, 05:12
Июнь
Резню в автобусе в Уфе устроили из-за телефона
5 июня, 06:04
Май
Школьник отбил сестру у похитителя в Башкирии
31 мая, 06:46

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