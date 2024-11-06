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Илишевский район

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Ноябрь
Уфимца избили из-за грязного автомобиля
6 ноября, 06:53
Август
Башкирию накрыло градом
2 августа, 04:32
Июль
Видео. Град побил всё в Башкирии
Жители региона с ужасом и вздохами сожаления осматривают последствие выпадения ледяных осадков и делятся кадрами в соцсетях.
23 июля, 05:46
Мощный град ударил по Башкирии
От осадков пострадали домашние растения и транспорт жителей Илишевского района, сообщается в соцсетях.
22 июля, 13:42
«Водитель уснул». В Башкирии три фуры превратились в месиво
Несколько грузовиков столкнулись на трассе в Илишевском районе Республики Башкортостан, пишут местные Telegram-каналы.
20 июля, 05:34
Июнь
На трассе в Башкирии придется делать крюк в 6 км
4 июня, 05:33
Февраль
Участника СВО из Башкирии похоронили спустя 2 месяца после гибели
Ильнур Ахметшин родился в Чишминском районе, но образование получил в селе Верхнеяркеево. Отучившись на электрика, зарабатывал на жизнь трудом в Москве.
14 февраля, 10:41

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