Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина

Posted 20 октября, 19:00
Published 20 октября, 19:00
Modified 20 октября, 20:46
Updated 20 октября, 20:46
Предпоследняя рабочая неделя октября начнётся относительно спокойно. В понедельник, 21 октября, синоптики Башгидрометцентра ждут сухую погоду и умеренный ветер. В Уфе — переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 0°C… -2°C, в центре города — лишь до +2°C. В светлое же время суток воздух по всей Уфе разогреется до +9°C… +11°C.
Проблемы с ЖКХ, судя по всему, в первый рабочий день уфимцам не грозят — «Уфаводоканал» и «Башкирэнерго» о плановых отключениях не сообщали.
Остаётся лишь надеяться, что не подведут сами коммуникации. Жильцам на Комсомольской и проспекте Октября, например, в воскресенье повезло не очень — там из-за внезапной утечки люди весь день не могли даже сходить в душ.
А вот жителям Учалов, напротив, страдать от отсутствия воды не приходится — в двух аварийных «хрущёвках» там затопило подвалы, из-за чего сырость образовалась даже в самих квартирах. Жалобы измученных жильцов в итоге дошли до самых высоких кабинетов следователей.
Камеры подъезда одной из уфимских многоэтажек засняли жуткий погром в одном из домов. Кто-то из жильцов, судя по всему, неаккуратно поставил оконную раму на подоконник. Этим воспользовался хвостатый хулиган, ловким движением скинувший конструкцию и покинувший место преступления.
Другая трагедия случилась у честных уфимских водителей и пешеходов — пользователи соцсетей не понимают, почему ГАИ до сих пор не осчастливило их новостью о задержании «мажоров-нарушителей» на «Мустангах».
Ранее компания гонщиков распространила ролик, на котором автолюбители весело плюют на ПДД и дрифтят в центре города. С массовых жалоб горожан прошла почти неделя, а традиционных извинений и кадров эвакуации дорогущих иномарок на штрафстоянки от ГАИ всё не появляется. Негодующие уфимцы требуют у стражей порядка зрелищ.
Утром понедельника, 21 октября, с подчинёнными плановое совещание проведёт глава региона Радий Хабиров.
На повестке, конечно же, среди прочего будет проходивший в Уфе 17–19 октября форум «Россия — спортивная держава», куда приезжал Владимир Путин. Исключая официоз и соревнования, за которыми едва ли с трепетом следил каждый горожанин, для уфимцев событие запомнилось прежде всего визитом президента. «Гость №1» даже ненадолго покидал свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города. В лицах и бегающих глазах сотрудников охраны читается явная радость внезапным решением начальника.
К форуму в Уфе открыли и несколько крупных спортивных объектов, на которые также дали посмотреть Путину. Выглядят они, конечно, неплохо. Особенно если не знать, во сколько всё это удовольствие обошлось.
Кроме минувшего форума, обсудит Хабиров и другие темы — в частности, жалобы на ЖКХ и подготовку дорог к зиме. В компетенции наших служб, конечно же, сомневаться не приходится, но на всякий случай рекомендуем сохранить нашу памятку о том, куда стоит жаловаться при проблемах с отоплением.
В Уфе на минувших выходных, кажется, удалось предотвратить жуткую трагедию — утром воскресенья на одной из заправок города вспыхнул двигатель большегруза. Да не простого, а с огромной цистерной пропана. К счастью, водитель не растерялся и применил огнетушитель, а прибывшие спасатели закрепили результат и ещё раз пролили очаг возгорания.
Башкирия продолжает расстраивать пренебрежением традиционными ценностями. Аналитики Росстата выяснили, что в регионе стали чуть меньше рожать и жениться, а вот разводиться — напротив, чаще.
Любители кино после — или вместо — работы смогут насладиться рядом показов. Кинотеатры башкирской столицы на этой неделе показывают боевики «Схватка»(18+) и «Граф Монте-Кристо»(18+), а также хоррор «Субстанция»(18+) и фильм с кричащим названием «Ужасающий-3»(18+).
Кроме того, запланированы сеансы мелодрам «Анора»(18+) и «Чёрный чай»(16+), комедий «Беляковы в отпуске»(16+), «Кореша»(18+), приключений «Робин Гуд и хранители леса»(6+) и «Фантастическое путешествие»(12+), детективов «Подземная бездна»(18+), «Спи»(18+) и «Свидание с монстром»(18+), фэнтези «Василиса и хранители времени»(6+) и многих других кинокартин.
С детьми можно будет сходить на «Бемби. История жизни в лесу»(6+), «Ёжик в тумане»(0+), «Лунтик. Возвращение домой»(0+), «Формула воды»(6+) и «Малышарики. День рождения»(0+).
Уфимские кинотеатры также покажут музыкальный байопик, посвящённый группе «Руки Вверх»(12+) и её лидеру Сергею Жукову. Впрочем, можно будет немного подождать и посмотреть на исполнителя вживую — на его уфимских гастролях в ноябре.
Ещё одним важным — по крайней мере, для некоторых — событием в культурной жизни Уфы станет объявление новых дат концертов Элвина Грея. Ранее артист угодил в больницу с отитом, из-за чего ряд его выступлений пришлось перенести на неопределённый срок. В понедельник, 21 октября, исполнитель пообещал назначить новые даты концертов.