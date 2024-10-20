Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина

На повестке, конечно же, среди прочего будет проходивший в Уфе 17–19 октября форум «Россия — спортивная держава», куда приезжал Владимир Путин. Исключая официоз и соревнования, за которыми едва ли с трепетом следил каждый горожанин, для уфимцев событие запомнилось прежде всего визитом президента. «Гость №1» даже ненадолго покидал свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города. В лицах и бегающих глазах сотрудников охраны читается явная радость внезапным решением начальника.