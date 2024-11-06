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Ноябрь
Водитель «Пежо» погиб в Башкирии
6 ноября, 18:07
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября, 16:30
Сезон дешевых авиабилетов — куда полететь из Уфы
6 ноября, 04:46
Октябрь
Раритетное авто сгорело на ходу в Башкирии
21 октября, 17:17
Сентябрь
Уфимский «Динамо-Урал» всухую обыграл «Нову»
7 сентября, 14:10
Август
Уфа экстренно приняла самолеты из Татарстана
28 августа, 09:17
Аэропорт Казани экстренно закрыли
28 августа, 06:07
Июль
Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России
12 июля, 07:46
Уфа оказалась антилидером пьяного рейтинга
10 июля, 09:12
Июнь
Лобовое ДТП унесло жизнь водителя «Ленд Ровера» на трассе «Урал»
Второго участника жесткого столкновения иномарки и «Лады Гранты» пытаются спасти врачи, сообщает пресс-служба ГАИ Башкирии.
30 июня, 14:39
В Башкирии выясняют обстоятельства страшного ДТП на автодороге М5
По факту ДТП начато разбирательство. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
13 июня, 14:47

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