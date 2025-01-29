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Канализация

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2025
Как выбрать септик для загородного дома: особенности, преимущества и недостатки
29 января, 07:00
Уфимские дороги перероют коммунальщики
22 января, 09:46
В Уфе на два месяца перекроют дороги
15 января, 08:25
2024
Чиновники объяснили вонь в Уфе
28 декабря 2024, 17:55
Нечистоты оставили уфимцев без света
Жители Уфы претерпели коммунальные неудобства из-за нелегального туалета, сообщает в пятницу, 27 сентября, глава Дёмского района Антон Тарасов.
27 сентября 2024, 08:47
Мы все это делали: 10 вещей, которые никогда не следует спускать в унитаз
25 сентября 2024, 13:40
Названа причина потопа в Уфе
9 августа 2024, 12:27
Пять лет тонет в фекалиях улица в Уфе
19 июля 2024, 07:33
В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»
Прореха в полотне ушла вглубь не менее метра, сообщают очевидцы.
6 июля 2024, 14:12
Жители новостроек в Башкирии задыхаются в нечистотах
5 июня 2024, 08:14
Шок-контент: в Уфе нашествие тараканов
Полчище прусаков оккупировало канализационный люк на улице Кольцевой.
24 апреля 2024, 11:22
Жители домов по соседству с новостройками в Уфе не могут воспользоваться канализацией
Во время строительства жилья была уничтожена канализационная система.
7 марта 2024, 06:01
Власти Уфы ищут загрязнителей поселка
26 февраля 2024, 15:54
Уфимцев ждет «каток» на дороге из-за прорыва канализации
14 февраля 2024, 15:35
2023
Руководитель затопленного канализацией автосалона в Уфе прокомментировал ситуацию
Поток воды удалось приостановить, в настоящий момент ведутся работы по очистке территории.
6 декабря 2023, 08:59
Выведен из работы: Названа предварительная причина потопа из канализации в Уфе
6 декабря 2023, 08:09
В Уфе из-за прорыва канализации затопило целую улицу
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РБ «Уфаводоканал»
5 декабря 2023, 14:48
Бюджет Башкирии выделит 233 млн на обновление канализации в Уфе
Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
21 ноября 2023, 06:45
Кузнецовский Затон Уфы встал в километровой пробке: что произошло
Происходящим в Кузнецовском Затоне поделился один из телеграм-каналов.
27 августа 2023, 12:43

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