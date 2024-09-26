Женщина взорвала 11 квартир в Ишимбае

Posted 26 сентября, 07:56
Published 26 сентября, 07:56
Modified 26 сентября, 11:47
Updated 26 сентября, 11:47
Всё началось в 2023 году, когда в двухэтажном доме на улице Советской в Ишимбае проводился капитальный ремонт системы газоснабжения. Мастер, отвечавшая за пуско-наладочные работы, допустила критическую ошибку: не обеспечила безопасные условия и пустила газ в квартиры, несмотря на наличие данных о неудовлетворительных результатах опрессовки системы.
В итоге, 30 августа 2023 года произошел хлопок газовоздушной смеси, который повредил не только 11 квартир и три нежилых помещения, но и автомобиль, а также торговый павильон.
Сразу после инцидента на место прибыли следователи, сотрудники МВД и МЧС. Они начали расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего и проверить качество услуг по ремонту газопровода. В результате хлопка один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.
Обвиняемая признала свою вину и теперь ей грозит наказание. Уголовное дело будет направлено в Ишимбайский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Она обвиняется в нарушении правил безопасности при выполнении работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.
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