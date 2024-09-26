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Posted 26 сентября, 07:56

Published 26 сентября, 07:56

Modified 26 сентября, 11:47

Updated 26 сентября, 11:47

Работница газовой службы призналась во взрыве в Башкирии

Женщина взорвала 11 квартир в Ишимбае

26 сентября 2024, 07:56
Фото: 1MI

Работница газовой службы призналась во взрыве в Башкирии

Сюжет
Башкирия
Мастер газовой службы написала явку с повинной и пойдет под суд, сообщает прокуратура Башкирии в четверг, 26 сентября.

Всё началось в 2023 году, когда в двухэтажном доме на улице Советской в Ишимбае проводился капитальный ремонт системы газоснабжения. Мастер, отвечавшая за пуско-наладочные работы, допустила критическую ошибку: не обеспечила безопасные условия и пустила газ в квартиры, несмотря на наличие данных о неудовлетворительных результатах опрессовки системы.

В итоге, 30 августа 2023 года произошел хлопок газовоздушной смеси, который повредил не только 11 квартир и три нежилых помещения, но и автомобиль, а также торговый павильон.

Сразу после инцидента на место прибыли следователи, сотрудники МВД и МЧС. Они начали расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего и проверить качество услуг по ремонту газопровода. В результате хлопка один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

Обвиняемая признала свою вину и теперь ей грозит наказание. Уголовное дело будет направлено в Ишимбайский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Она обвиняется в нарушении правил безопасности при выполнении работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб.

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