Женщина взорвала 11 квартир в Ишимбае

Всё началось в 2023 году, когда в двухэтажном доме на улице Советской в Ишимбае проводился капитальный ремонт системы газоснабжения. Мастер, отвечавшая за пуско-наладочные работы, допустила критическую ошибку: не обеспечила безопасные условия и пустила газ в квартиры, несмотря на наличие данных о неудовлетворительных результатах опрессовки системы.