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Posted 27 сентября, 08:20

Published 27 сентября, 08:20

Modified 27 сентября, 08:32

Updated 27 сентября, 08:32

Уфимский самолет пригрозили взорвать

Уфимский самолет пригрозили взорвать

27 сентября 2024, 08:20
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Пилот получил анонимное сообщение о планируемом взрыве во время полета, сообщает в пятницу, 27 сентября, телеграмм-канал «Авиаторщина».

Как стало известно, пилоты как минимум трех российских авиакомпаний, находясь в полете над южными регионами РФ, столкнулись с очень тревожным сообщением.

— Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены, — объявили неизвестные на аварийной частоте на английском языке.

Первым о тревожном сообщении доложил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который заходил на посадку в аэропорт Владикавказа во время рейса из Санкт-Петербурга. Вскоре аналогичное предупреждение услышали пилоты «Азимута», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Несмотря на серьезность ситуации, все воздушные суда успешно приземлились в своих аэродромах назначения. О подозрительном сообщении на аварийной частоте были уведомлены правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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