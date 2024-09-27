Уфимский самолет пригрозили взорвать

Posted 27 сентября, 08:20
Published 27 сентября, 08:20
Modified 27 сентября, 08:32
Updated 27 сентября, 08:32
Как стало известно, пилоты как минимум трех российских авиакомпаний, находясь в полете над южными регионами РФ, столкнулись с очень тревожным сообщением.
— Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены, — объявили неизвестные на аварийной частоте на английском языке.
Первым о тревожном сообщении доложил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который заходил на посадку в аэропорт Владикавказа во время рейса из Санкт-Петербурга. Вскоре аналогичное предупреждение услышали пилоты «Азимута», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.
Несмотря на серьезность ситуации, все воздушные суда успешно приземлились в своих аэродромах назначения. О подозрительном сообщении на аварийной частоте были уведомлены правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
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