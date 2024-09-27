Уфимский самолет пригрозили взорвать

Первым о тревожном сообщении доложил экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа», который заходил на посадку в аэропорт Владикавказа во время рейса из Санкт-Петербурга. Вскоре аналогичное предупреждение услышали пилоты «Азимута», следовавшие из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.