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Posted 27 сентября, 07:39

Published 27 сентября, 07:39

Modified 27 сентября, 08:20

Updated 27 сентября, 08:20

Жесткая авария в Башкирии — что известно о жертвах

Жесткая авария в Башкирии — что известно о жертвах

27 сентября 2024, 07:39
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сюжет
Башкирия
В Архангельском районе в ДТП попали сразу пятеро человек, сообщает в пятницу, 27 сентября, Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Авария произошла на 77 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Как стало известно, 64-летний водитель бортовой «Газели», предположительно, не справившись с управлением во время обгона, допустил занос своего транспортного средства. В этот момент произошло столкновение с встречной «Шкодой Октавия», за рулем которой находился 54-летний уфимец.

Фото: Госавтоинспекция РБ

В результате ДТП пострадали как минимум пять человек. Водитель «Газели» и его пассажирка были госпитализированы. Также в больницу доставлены водитель «Шкоды» и его два пассажира. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы для оказания помощи и выяснения обстоятельств случившегося.

По информации МЧС России по Башкирии, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в Архангельской больнице. Теперь устанавливаются причины и детали произошедшего инцидента.

UPD: Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Архангельском районе. На место происшествия выехал прокурор Архангельского района Айдар Давлетов, который будет координировать работу правоохранительных органов и специальных служб. Прокуратура осуществляет контроль за установлением всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента, а также за принятием процессуального решения по факту ДТП.

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