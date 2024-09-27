Жесткая авария в Башкирии — что известно о жертвах

В результате ДТП пострадали как минимум пять человек. Водитель «Газели» и его пассажирка были госпитализированы. Также в больницу доставлены водитель «Шкоды» и его два пассажира. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы для оказания помощи и выяснения обстоятельств случившегося.