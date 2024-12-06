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Электроэнергия

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2024
Башкирия готовится к росту тарифов на электроэнергию
6 декабря, 12:22
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Уфа стильно сэкономит ₽2,5 млрд
8 октября, 07:04
Нечистоты оставили уфимцев без света
27 сентября, 08:47
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
30 августа, 10:49
Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили
30 июля, 05:00
Жители города в Башкирии остались без света и воды
16 июня, 16:08
Детская шалость закончилась взрывом и комой в Самарской области
30 мая, 14:24
ФСБ вскрыла взятки на АЭС в Башкирии
18 мая, 11:32
Поселок в Уфе остался без электричества
15 апреля, 09:20
2023
В Белебее прокуратура возбудила дело в связи с незаконной майнинговой установкой
По факту нарушения была проведена проверка.
4 сентября 2023, 14:09

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