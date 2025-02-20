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Зелёная роща

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Февраль
Будущее Уфы уместилось в «хрущевке»
20 февраля, 16:56
Январь
Сегодня в Уфе: крещенские морозы и похмельный рейтинг
16 января, 22:13
Декабрь 2024
Из-за снега на два дня перекроют улицу в Уфе
25 декабря 2024, 17:18
Ноябрь 2024
«Почему издеваетесь над людьми?»: пассажиры уфимского транспорта устали это терпеть
18 ноября 2024, 18:07
Октябрь 2024
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября 2024, 14:06
Сентябрь 2024
В уфимской школе распылили перцовый баллончик
19 сентября 2024, 17:30
Апрель 2024
Власти Уфы разрешили планировку территории в лесу возле ВДНХ
22 апреля 2024, 08:00

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