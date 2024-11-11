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Инцидент

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Ноябрь
Видео. В Уфе завёлся Халк
11 ноября, 04:51
Четвёртый автобус угодил в снежную ловушку в Уфе
10 ноября, 13:09
Огонь охватил почти 1000 квадратных метров в Башкирии
4 ноября, 07:59
Октябрь
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Видео. Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
25 октября, 05:34
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов
21 октября, 05:11
Дитя войны погибла в Башкирии
18 октября, 07:47
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Уфимский самолет сошел с ума в небе
13 октября, 15:43
Поезд размазал коров по рельсам в Башкирии
12 октября, 14:31
Уфимский самолет сломался на взлёте
7 октября, 08:45
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
6 октября, 05:41
Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей
3 октября, 05:36
Рынок горит в Башкирии
2 октября, 17:13
Видео. Уфимец жалуется на домашнее насилие
1 октября, 16:26
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября, 13:14
Женщины подрались на работе в Башкирии
1 октября, 10:51

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