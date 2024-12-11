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Ученики

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2024
В Башкирии раскрыли даты зимних каникул для школьников
11 декабря, 05:33
Школьников отучают от смартфонов танцами в Башкирии
20 ноября, 15:19
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Уфа избавилась от пробок
17 октября, 10:44
В уфимской школе распылили перцовый баллончик
19 сентября, 17:30
В Башкирии подняли премии умникам и умницам
19 сентября, 05:38
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии
3 сентября, 06:27
Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
2 сентября, 07:31
1 сентября в Башкирии будет не для всех
26 августа, 17:21
2023
Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты
4 сентября 2023, 08:10
Недобрал: куда поступить с низкими баллами ЕГЭ в Уфе? Обзор вузов
11 августа 2023, 04:50
В школьных столовых Уфы изменятся расценки на блюда
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее новые цены на питание в школьных столовых
26 июня 2023, 12:31
2021
СК Башкирии организовал проверку инцидента с двойкой на лбу первоклассницы
31 марта 2021, 10:16
2020
«Хватит издеваться». Многодетная мать из Башкирии возмутилась «дистанционкой» в школе
22 ноября 2020, 05:22
Часть школьников в Башкирии перейдет на дистанционное обучение
6 ноября 2020, 11:27
2018
В уфимские школы пойдут 117 тысяч учеников
28 августа 2018, 05:01
2017
Завещание профессора Назирова: как в Уфе спасают архив талантливого ученого
20 октября 2017, 06:13

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