Ухажёр 15 лет издевается над уфимкой

С неадекватным «сталкером» жительница башкирской столицы познакомилась через интернет ещё в 2009 году. Гармонии в отношениях пара не могла достичь с самого начала — впервые руку на женщину уфимец поднял уже спустя несколько месяцев после знакомства. Впоследствии пара несколько раз ссорилась и сходилась, доходило даже до заявлений в полицию — впрочем, по рассказу горожанки, там принимать её жалобы не стали. Всех новых мужчин своей бывшей пассии тиран запугивал, заставляя тех уходить от объекта своего обожания.