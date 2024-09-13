Ухажёр 15 лет издевается над уфимкой

Posted 13 сентября, 07:47
Published 13 сентября, 07:47
Modified 13 сентября, 07:49
Updated 13 сентября, 07:49
С неадекватным «сталкером» жительница башкирской столицы познакомилась через интернет ещё в 2009 году. Гармонии в отношениях пара не могла достичь с самого начала — впервые руку на женщину уфимец поднял уже спустя несколько месяцев после знакомства. Впоследствии пара несколько раз ссорилась и сходилась, доходило даже до заявлений в полицию — впрочем, по рассказу горожанки, там принимать её жалобы не стали. Всех новых мужчин своей бывшей пассии тиран запугивал, заставляя тех уходить от объекта своего обожания.
Окончательно разорвать отношения с «любимым мужчиной» жительница города решила только весной 2024 года. После этого уфимский ловелас вошёл в раж. Так, мужчина установил трекер, через который ведёт круглосуточную слежку за местоположением возлюбленной. Кроме того, ревнивец угрожает каким-то образом отправить сына экс-подружки на СВО.
В последний раз мужчина якобы совершил попытку убийства женщины, однако сам он всё отрицает — в полиции он отделался лишь административным штрафом.
Официальные ведомства Республики пока информацию никак не комментировали.
Ранее Mkset рассказывал историю жительницы Башкирии, едва не погибшей от рук мужа-тирана. После кровавой ссоры преступника упекли за решётку, супруга теперь умоляет отпустить обидчика на свободу, чтобы и дальше жить с ним вместе.