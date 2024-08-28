«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Семейная драма, развернувшаяся в Башкирии, стала темой сюжета программы «Мужское/Женское» на «Первом канале». До попадания на федеральное ТВ скандал прогремел и в самом региона.
Героиня выпуска — Екатерина из Иглино — стала жертвой домашнего насилия. Супруг сельчанки накинулся на жену с молотком и нанёс ей множество ударов по лицу. В ярость «внимательный» муж вошёл из-за того, что женщина не уследила за ребёнком — годовалый малыш упал с кроватки, пока мать спала. Однако начал мужчина с ударов ногами и руками. Позже он ушёл курить на веранду — жена воспользовалась моментом и заперла негодяя. В отместку за это мужчина и набросился на жену с молотком.
Инцидент стал для женщины последней каплей, однако Екатерина не понимала, что ей делать — сам муж сбежал, за помощью она обратилась к журналистам. Вскоре благодаря огласке удалось добиться того, чтобы злоумышленника задержали, суд поместил его в Следственный изолятор. Однако позже жена стала испытывать вину и боль от разлуки, сельчанка вдруг стала просить журналистов вновь поднять резонанс и добиться уже освобождения мужа.
— Он осознал свою вину, он на самом деле не плохой человек, просто пить ему нельзя, — признавалась горожанка в своём видеообращении.
Пострадавшая также упоминала, что муж выплатил ей компенсацию — ₽100 тысяч — и извинился за содеянное.
Между тем стало известно, что ранее подсудимый отбывал срок за убийство своей 18-летней возлюбленной — с Екатериной он вступил в контакт через сайт знакомств как раз в период, когда сидел в тюрьме.
Родители от дочери отвернулись и грозят добиться лишения её родительских прав. Сама Екатерина же в студии призналась, что на самом деле на драку она спровоцировала его сама — якобы первая два раза ударила молотком, после чего получила в ответ от «оппонента».
Несмотря на все устроенные шоу, избивший свою жену молотком мужчина получил 11 месяцев строгого режима.