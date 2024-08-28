«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу

Героиня выпуска — Екатерина из Иглино — стала жертвой домашнего насилия. Супруг сельчанки накинулся на жену с молотком и нанёс ей множество ударов по лицу. В ярость «внимательный» муж вошёл из-за того, что женщина не уследила за ребёнком — годовалый малыш упал с кроватки, пока мать спала. Однако начал мужчина с ударов ногами и руками. Позже он ушёл курить на веранду — жена воспользовалась моментом и заперла негодяя. В отместку за это мужчина и набросился на жену с молотком.