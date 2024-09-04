Уфимский политик открестился от позора в самолёте

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Напомним, ранее инсайдерские Telegram-каналы публиковали кадры с самолёта, выполнявшего международный рейс.
На записи человек, сильно напоминающий бывшего парламентария Наиля Багаутдинова, скандалил с членами экипажа. Очевидцы рассказывали, что мужчина изрядно выпил устроил на борту настоящий дебош — лез к пассажирам, не слушал требования персонала и хвастался связями.
В разговоре с журналистами Багаутдинов назвал обвинения «бредом» и заявил, якобы вообще не пользовался услугами авиакомпаний уже довольно долгое время.
— Я не летал самолётом последние три месяца, — цитирует экс-депутата «Башинформ».
Впрочем, учитывая вышесказанное, странным остаётся тот факт, что с представителями СМИ Багаутдинов говорить сперва наотрез отказывался. Получив звонок от Mkset, бывший парламентарий выслушал вопрос корреспондента, после чего представился выдуманным именем и бросил трубку. Проигнорировал политик и сообщение журналиста в одном из мессенджеров.