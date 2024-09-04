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Уфимский политик открестился от позора в самолёте

Уфимский политик открестился от позора в самолёте

4 сентября 2024, 15:18
Фото: 1MI
Журналистам удалось получить комментарий от экс-депутата башкортостанского парламента, оказавшегося в центре крупного скандала

Напомним, ранее инсайдерские Telegram-каналы публиковали кадры с самолёта, выполнявшего международный рейс.

На записи человек, сильно напоминающий бывшего парламентария Наиля Багаутдинова, скандалил с членами экипажа. Очевидцы рассказывали, что мужчина изрядно выпил устроил на борту настоящий дебош — лез к пассажирам, не слушал требования персонала и хвастался связями.

Уфимский политик устроил дебош в самолете
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В разговоре с журналистами Багаутдинов назвал обвинения «бредом» и заявил, якобы вообще не пользовался услугами авиакомпаний уже довольно долгое время.

— Я не летал самолётом последние три месяца, — цитирует экс-депутата «Башинформ».

Впрочем, учитывая вышесказанное, странным остаётся тот факт, что с представителями СМИ Багаутдинов говорить сперва наотрез отказывался. Получив звонок от Mkset, бывший парламентарий выслушал вопрос корреспондента, после чего представился выдуманным именем и бросил трубку. Проигнорировал политик и сообщение журналиста в одном из мессенджеров.

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