Мать-садистка заинтересовала прокуратуру Башкирии

Posted 12 сентября, 12:40
Published 12 сентября, 12:40
Modified 12 сентября, 12:49
Updated 12 сентября, 12:49
События разворачиваются в центре Стерлитамака, где рядом с «Домом Быта» произошел инцидент, вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях. Местные жители стали свидетелями неординарной сцены: мама и ее маленький сын гуляли по улице, но вскоре все обернулось громким криком ребенка. В ролике видно, как женщина агрессивно реагирует на шалости малыша — его крики слышны далеко за пределами прогулочной зоны.
Местные жители поспешили записать происходящее и выложить в интернет. В результате ролик быстро разлетелся по социальным сетям, вызвав волну возмущения и желающих разобраться в ситуации. Прокуратуру города Стерлитамак решила провести проверку обстоятельств инцидента.
Как сообщает надзорный орган, сейчас устанавливается личность женщины, попавшей в эпицентр скандала. Проверка направлена на изучение всех деталей происшествия: прокуроры собираются оценить соблюдение прав малолетнего ребенка и выяснить все обстоятельства конфликта между матерью и сыном.
Свою проверку начал и Следственный комитет Башкирии.