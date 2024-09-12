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Posted 12 сентября, 12:40

Published 12 сентября, 12:40

Modified 12 сентября, 12:49

Updated 12 сентября, 12:49

Мать-садистка заинтересовала прокуратуру Башкирии

Мать-садистка заинтересовала прокуратуру Башкирии

12 сентября 2024, 12:40
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
В Стерлитамаке прохожие засняли видео, на котором мать избивает своего малыша: это привело к расследованию правоохранительных органов, сообщает в четверг, 12 сентября, прокуратура Башкирии.

События разворачиваются в центре Стерлитамака, где рядом с «Домом Быта» произошел инцидент, вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях. Местные жители стали свидетелями неординарной сцены: мама и ее маленький сын гуляли по улице, но вскоре все обернулось громким криком ребенка. В ролике видно, как женщина агрессивно реагирует на шалости малыша — его крики слышны далеко за пределами прогулочной зоны.

Местные жители поспешили записать происходящее и выложить в интернет. В результате ролик быстро разлетелся по социальным сетям, вызвав волну возмущения и желающих разобраться в ситуации. Прокуратуру города Стерлитамак решила провести проверку обстоятельств инцидента.

Как сообщает надзорный орган, сейчас устанавливается личность женщины, попавшей в эпицентр скандала. Проверка направлена на изучение всех деталей происшествия: прокуроры собираются оценить соблюдение прав малолетнего ребенка и выяснить все обстоятельства конфликта между матерью и сыном.

Свою проверку начал и Следственный комитет Башкирии.

Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
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