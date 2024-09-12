Мать-садистка заинтересовала прокуратуру Башкирии

События разворачиваются в центре Стерлитамака, где рядом с «Домом Быта» произошел инцидент, вызвавший бурные обсуждения в социальных сетях. Местные жители стали свидетелями неординарной сцены: мама и ее маленький сын гуляли по улице, но вскоре все обернулось громким криком ребенка. В ролике видно, как женщина агрессивно реагирует на шалости малыша — его крики слышны далеко за пределами прогулочной зоны.