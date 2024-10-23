Ревность или месть вызвала пожар в Уфе

Этим вопрос должно сейчас заниматься следствие. Неизвестного мужчину, чье лицо скрывала маска, заметили жильцы дома, из которого сегодня из-за пожара эвакуировали несколько десятков человек.