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Ревность

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Октябрь
Ножевое ранение на день рождения подарила жена супругу в Башкирии
23 октября, 09:34
Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии
14 октября, 07:38
Уфимка засудила мужа из-за своей измены
8 октября, 09:29
Дворовый Халк пробудился из-за измены
2 октября, 06:54
Сентябрь
Ухажёр 15 лет издевается над уфимкой
13 сентября, 07:47
Убийцу подростков из Башкирии освободили после СВО
8 сентября, 08:03
Убила любовника и закопала его с мужем — история уфимки потянула на 10 лет тюрьмы
6 сентября, 06:54
Звонок стоил жизни женщине из Башкирии
4 сентября, 09:04
Август
Убийство красотки из Башкирии на Маврикии было хладнокровно спланировано
27 августа, 12:40
Уфимец сжёг собутыльника при помощи водки
26 августа, 17:45
Из-за ревности мужчину зарубили топором в Башкирии
15 августа, 10:34
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
13 августа, 05:53
Июль
В Уфе ревность толкнула на кровавую расправу
9 июля, 14:56
Май
Ревность или месть вызвала пожар в Уфе
Этим вопрос должно сейчас заниматься следствие. Неизвестного мужчину, чье лицо скрывала маска, заметили жильцы дома, из которого сегодня из-за пожара эвакуировали несколько десятков человек.
27 мая, 13:25

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