mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе

Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе

1 августа 2024, 18:02
Фото: соцсети
В Кремле подтвердили помилование ряда осуждённых в рамках обмена со странами Запада, гласит сообщение пресс-службы президента России.

Лилию Чанышеву** — бывшего руководителя уфимского Штаба Навального* — помиловали указом Владимира Путина. Среди выданных странам Запада лиц — ещё 12 участников обмена, ряд из которых известен своей оппозиционной деятельностью.

Напомним, 1 августа между США, Германией и Россией прошёл масштабный обмен заключёнными. В его рамках гражданина ФРГ освободила от наказания также Республика Беларусь.

Чанышева** была приговорена к длительному тюремному сроку в июне 2023 года. В апреле 2024 года суд продлил его до 9,5 лет. В мае 2024 Mkset сообщал о том, что общественница написала прошение о помиловании на имя Путина. Стоит заметить — аналогичных просьб со стороны остальных участников обмена, вопреки распространённой практике, судя по всему, не было.

Отметим также, что статусы иноагентов с помилованных лиц не снимали, как и не стали исключать их из «экстремистских» списков.

Уфимскую оппозиционерку обменяли в Турции
Узнать подробнее

* — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации

* — находится в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Читайте также:
Экс-активистку «Штаба Навального»* арестовали в УфеПолитолог и иноагент Аббас Галямов* заочно арестован за фейки об армииЖитель Башкирии собрался вступать в ВСУ
#Политика#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Оппозиция#Заключенные#Помилование#Обмен
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Сегодня, 14:44