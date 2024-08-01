Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Лилию Чанышеву** — бывшего руководителя уфимского Штаба Навального* — помиловали указом Владимира Путина. Среди выданных странам Запада лиц — ещё 12 участников обмена, ряд из которых известен своей оппозиционной деятельностью.
Напомним, 1 августа между США, Германией и Россией прошёл масштабный обмен заключёнными. В его рамках гражданина ФРГ освободила от наказания также Республика Беларусь.
Чанышева** была приговорена к длительному тюремному сроку в июне 2023 года. В апреле 2024 года суд продлил его до 9,5 лет. В мае 2024 Mkset сообщал о том, что общественница написала прошение о помиловании на имя Путина. Стоит заметить — аналогичных просьб со стороны остальных участников обмена, вопреки распространённой практике, судя по всему, не было.
Отметим также, что статусы иноагентов с помилованных лиц не снимали, как и не стали исключать их из «экстремистских» списков.
* — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации
* — находится в реестре экстремистов и террористов Росфинмониторинга