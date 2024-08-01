Путин помиловал экс-главу Штаба Навального* в Уфе

Чанышева** была приговорена к длительному тюремному сроку в июне 2023 года. В апреле 2024 года суд продлил его до 9,5 лет. В мае 2024 Mkset сообщал о том, что общественница написала прошение о помиловании на имя Путина. Стоит заметить — аналогичных просьб со стороны остальных участников обмена, вопреки распространённой практике, судя по всему, не было.