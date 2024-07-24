Экс-активистку уфимского «Штаба Навального»* обвинили за «фейки» о ВС РФ

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как стало известно, 45-летней Ольге Комлевой инкриминируется распространение ложной информации о ВС РФ, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Обвинение связано с постом, опубликованным ею 24 мая 2022 года в соцсети X (бывший Twitter). Следствие считает, что этот пост был размещен по указанию неустановленных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена).
В марте 2024 года Ольга Комлева также была обвинена в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и взял ее под арест.
* — «Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены