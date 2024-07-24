Экс-активистку уфимского «Штаба Навального»* обвинили за «фейки» о ВС РФ

Обвинение связано с постом, опубликованным ею 24 мая 2022 года в соцсети X (бывший Twitter). Следствие считает, что этот пост был размещен по указанию неустановленных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена).