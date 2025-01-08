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Моргенштерн

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Январь
«Места в палатах есть, но за них нужно платить»
8 января, 18:56
Ноябрь 2024
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября 2024, 04:15
Сентябрь 2024
Уфимскому рэперу Моргенштерну* грозит тюрьма
На артиста Алишера Моргенштерна* завели уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей в воскресенье, 8 сентября.
8 сентября 2024, 04:41
Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»
Исполнитель-диссидент признался в зависимостях и психиатрическом расстройстве и принес публичное покаяние в Сети в среду, 4 сентября.
4 сентября 2024, 10:02
Июль 2024
Моргенштерн* получил штраф за сноски
Признанный иностранным агентом музыкант не маркировал свои посты и за это привлечен к административной ответственности, сообщает «Коммерсант».
9 июля 2024, 09:37
Моргенштерну* грозит уголовное дело
Новый удар по Моргенштерну*: иноагент и теперь еще и «тайный гражданин». пишет Shot.
5 июля 2024, 08:39
Июнь 2024
Моргенштерн* признал себя бандосом
Музыкант и иностранный агент отреагировал на сообщения об угрожающем ему уголовном сроке через соцсети.
24 июня 2024, 12:39
Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия
Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иноагентом, сделал неожиданное заявление в соцсетях. Он выразил готовность вернуться в свой родной город, но с оговорками.
11 июня 2024, 09:22
Май 2024
Моргенштерн* не сможет баллотироваться на пост главы Башкирии
Депутаты регионального Госсобрания приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», сообщает пресс-служба парламента.
23 мая 2024, 07:42
Уфимский рэпер Моргенштерн* решил заняться выращиванием конопли в Израиле
Рэпер Morgenshtern* выложил фото и видео с предприятия по выращиванию конопли в Израиле. Кадрами уроженец Башкирии поделился в соцсетях.
3 мая 2024, 15:55

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