Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»

Напомним, что ранее сообщалось о потенциальном уголовном преследовании Моргенштерна* за постоянные нарушения законодательства, касающегося иностранных агентов. Претензии надзорных органов он в своем блоге не отрицал и назвал себя «бандосом». Также музыкант оказался в центре внимания благодаря рекламе онлайн-казино в контексте пиратского сериала. В своём блоге Моргенштерн* озвучил условия своего возвращения в Уфу, что вызвало недоумение среди его поклонников. Ведь, судя по его признанию, он уже два года является гражданином Израиля.



*Признан иноагентом