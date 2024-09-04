Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Признанный иностранным агентом исполнитель из Уфы Моргенштерн* (он же Алишер Валеев*) опубликовал в своем канале в Telegram длиннопост — покаяние. Музыкант озаглавил его как «Исповедь шиза». Пожалуй, это самая объемная запись автора с момента открытия публичного канала.
В своем сообщении исполнитель, покинувший Уфу, просит у все прощения — от коллег и бывшей жены до неизвестных ему лично подписчиков и поклонников. Музыкант признает, что у него проблемы медицинского характера, требующие психиатрического наблюдения, а также ряд пагубных зависимостей. В посте-покаянии Моргенштерна* есть и личные обращения к его визави, и общие фразы настроения «понять-простить». Из-за обилия нецензурной лексики, Mkset приведет лишь цитаты из публичного покаяния Моргенштерна* в Сети.
— Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой и я начал наблюдаться у специалистов. Я улетел в свой шизомир и забыл о главном.
— Я возомнил себя мессией справедливости, хотя сам — отвратительный человек.
— Я не умел любить, не умел дружить, не знал, что такое семья, относился к людям потребительски, а к себе ждал другого отношения. Я был ужасным мужем (эта фраза обращена к бывшей супруге — прим.Mkset)
— Жалкие попытки отмазаться от всего на вписке вызывают сейчас у меня кринжболь и жалость к тому Алишеру, для которого самое главное это его образ в интернете, а не чувства близких людей.
Публичная исповедь собрала за пару часов с момента публикации уже более 4500 комментариев от его почти 700 000 подписчиков. Некоторые из них признали, что не осилили полностью такой большой текст, хотя его прочтение едва ли займет больше двух минут.
Напомним, что ранее сообщалось о потенциальном уголовном преследовании Моргенштерна* за постоянные нарушения законодательства, касающегося иностранных агентов. Претензии надзорных органов он в своем блоге не отрицал и назвал себя «бандосом». Также музыкант оказался в центре внимания благодаря рекламе онлайн-казино в контексте пиратского сериала. В своём блоге Моргенштерн* озвучил условия своего возвращения в Уфу, что вызвало недоумение среди его поклонников. Ведь, судя по его признанию, он уже два года является гражданином Израиля.
*Признан иноагентом