Моргенштерн* возвращается в Уфу и ставит условия

Знаменитый рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иноагентом, сделал неожиданное заявление в соцсетях. Он выразил готовность вернуться в свой родной город, но с оговорками.