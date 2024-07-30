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Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии

Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии

30 июля 2024, 06:44
Фото: Abbas Gallyamov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывший коллега Хабирова и автор речей Путина больше года находится в розыске, сообщает следствие.

Суд в Москве вынес приговор Аббасу Галлямову (* — внесён в список «иноагентов»), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика. Общественный деятель проходит по делу о «фейках про армию».

Согласно решению суда, политолог получил восемь лет лишения свободы. Самого обвиняемого на заседании не было.

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Напомним, Галлямов* после начала российской спецоперации стал резко критиковать действия властей и вскоре покинул страну. В биографии политолога — работа спичрайтером тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а также должность в Общественной палате Красногорска, когда городом руководил Радий Хабиров. На протяжении долгого времени Галлямов* был экспертом Mkset. Ранее редакция подробно рассказывала его биографию.

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