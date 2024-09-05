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«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии

«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии

5 сентября 2024, 13:16
Фото: Соцсети
В соцсетях, 4 сентября, разгорелась настоящая дискуссия вокруг фотографии брошенного автомобиля ВАЗ-21099, загадочно оставленного в поле.

На фото, которое появилось в интернете, запечатлен старенький ВАЗ-21099 с характерной надписью на номерах — «главный по суете». Судя по словам автора фотографий, автомобиль брошен и открыт.

Автор поста задался вопросом: «Никто не потерял?», и вскоре комментарии начали сыпаться как из рога изобилия. Некоторые пользователи тут же предложили отправиться на поиски легкой наживы, выясняя местонахождение машины.

— Место не говорите, пока документы на машину не покажут, — предостерегал один из комментаторов.

Некоторые пользователи даже утверждают, что машина выставлена на продажу за 40 тысяч рублей и продавалась в Татарстане.

Однако настоящая сенсация произошла позже — в комментариях нашелся сам «хозяин» автомобиля. Он написал: «Я хозяин ее! Если есть у кого координаты или информация о случившемся — напишите мне. За большое вознаграждение!» Этот неожиданное заявление добавило интриги ситуации и заставило многих пользователей задуматься о том, что же на самом деле произошло с автомобилем.

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