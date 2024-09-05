«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии

Однако настоящая сенсация произошла позже — в комментариях нашелся сам «хозяин» автомобиля. Он написал: «Я хозяин ее! Если есть у кого координаты или информация о случившемся — напишите мне. За большое вознаграждение!» Этот неожиданное заявление добавило интриги ситуации и заставило многих пользователей задуматься о том, что же на самом деле произошло с автомобилем.