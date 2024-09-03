Уфу зачистят от автохлама

Власти Уфы нашли сразу 70 бесхозных и разукомплектованных автомобилей, долгое время занимающих парковочные места. На каждом из транспортных средств представители администрации разместили уведомление о том, что по прошествии определённого времени машины будут эвакуированы на штрафстоянки.