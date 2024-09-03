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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Уфу зачистят от автохлама

Уфу зачистят от автохлама

3 сентября 2024, 04:26
Фото: мэрия Уфы
В столице Башкирии проводят массовые рейды по брошенным автомобилям, сообщили в городской администрации.

Власти Уфы нашли сразу 70 бесхозных и разукомплектованных автомобилей, долгое время занимающих парковочные места. На каждом из транспортных средств представители администрации разместили уведомление о том, что по прошествии определённого времени машины будут эвакуированы на штрафстоянки.

В публикации мэрии говорится, что увозить автомобили начнут сразу после публикации на ресурсах администрации. Таким образом, эвакуируют транспорт уже с вечера понедельника, 2 сентября.

Власти города отмечают, что за каждые сутки нахождения на штрафстоянке с владельцев авто будет взиматься плата.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе массово сносят незаконно установленные киоски.

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