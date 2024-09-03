Уфу зачистят от автохлама

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Власти Уфы нашли сразу 70 бесхозных и разукомплектованных автомобилей, долгое время занимающих парковочные места. На каждом из транспортных средств представители администрации разместили уведомление о том, что по прошествии определённого времени машины будут эвакуированы на штрафстоянки.
В публикации мэрии говорится, что увозить автомобили начнут сразу после публикации на ресурсах администрации. Таким образом, эвакуируют транспорт уже с вечера понедельника, 2 сентября.
Власти города отмечают, что за каждые сутки нахождения на штрафстоянке с владельцев авто будет взиматься плата.