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Уфу и Казань свяжет бразильский «Икар»

Уфу и Казань свяжет бразильский «Икар»

5 сентября 2024, 12:08
На местный рынок гражданской авиации между Татарстаном и Башкирией выходит новый игрок, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

Авиакомпания Nordwind с 28 октября расширит географию перевозок за счет Уфы. Согласно заявлению перевозчика, на вторую половины осени 2024 года планируется запуск регулярных рейсов между Башкирией и базовым для Nordwind аэропортом Казани. Рейсы Уфа-Казань и Казань-Уфа планируют выполнять дважды в неделю. В октябре перелеты будут доступны по понедельникам и пятницам, а с ноября — по четвергам и воскресеньям.

Субподрядчиком перелётов между Уфой и Казанью станет компания «Икар». Полеты планируют выполнять на бразильском среднемагистральном лайнере Embraer 190. Самолет является турбовинтовым, так что весь полет придется провести в шуме.

На каждый рейс готовы продать до 110 билетов. Согласно данным сайта Nordwind, на первый рейс между Уфой и Казанью к моменту публикации осталось всего девять билетов. Их стоимость варьируется от ₽3 735 при перелете налегке до ₽7 135 при желании лететь с багажом и иметь возможность сдать билет.

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Заметим, что дефицита в вопросе обслуживания авиаперевозок между Уфой и Казанью не наблюдается: рейсы отправляются ежедневно.

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