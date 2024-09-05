Уфу и Казань свяжет бразильский «Икар»

Авиакомпания Nordwind с 28 октября расширит географию перевозок за счет Уфы. Согласно заявлению перевозчика, на вторую половины осени 2024 года планируется запуск регулярных рейсов между Башкирией и базовым для Nordwind аэропортом Казани. Рейсы Уфа-Казань и Казань-Уфа планируют выполнять дважды в неделю. В октябре перелеты будут доступны по понедельникам и пятницам, а с ноября — по четвергам и воскресеньям.



Субподрядчиком перелётов между Уфой и Казанью станет компания «Икар». Полеты планируют выполнять на бразильском среднемагистральном лайнере Embraer 190. Самолет является турбовинтовым, так что весь полет придется провести в шуме.