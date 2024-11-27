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Ноябрь
Бомжи Башкирии — не самые унылые
27 ноября, 07:06
Октябрь
Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок
29 октября, 05:59
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Путин вручил медаль уфимскому чиновнику
30 сентября, 19:49
Сентябрь
Названа настоящая цена квартир в Башкирии
29 сентября, 05:25
Что построят под Уфой за ₽200 млрд
25 сентября, 16:09
Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы
23 сентября, 15:14
Робин Гуд пойдет под суд в Салавате
16 сентября, 07:57
Телом — в Башкирии, душой — в сверхдержаве
12 сентября, 11:20
«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии
5 сентября, 13:16
В Башкирии перестанут защищать редких животных
4 сентября, 14:29
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Август
Школьники на стройке Дворца борьбы в Уфе: правда или нет
30 августа, 14:08
Уфу оставили без кофе
29 августа, 15:55
В Башкирию разрешили завозить зубров
29 августа, 13:53
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
28 августа, 18:45
В Уфе потерялся избирательный участок
21 августа, 14:13
Главврача наказали из-за УЗИ в Башкирии
20 августа, 09:11
Июль
Очередную «подделку» задержали в Уфе
28 июля, 11:28
Центр Уфы продают миллиардерам
18 июля, 13:27

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