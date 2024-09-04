Башкирию пересадят из автомобилей в автобусы

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Речь идет о транспортной реформе, которую начал глава региона Радий Хабиров в 2019 году. Ее реализация продолжается и по сей день. Руководством региона уже закуплено 1500 автобусов, которые работают по всей Республике. Сейчас 22 компании каждый день выводят транспорт на 367 маршрутов. Однако для дальнейшего развития реформы необходимо изменить часть законодательства. Об этом в среду, 4 января, сообщил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.
Исходя из его доклада, становится ясно, что в Башкирии появятся особые стандарты транспортного обслуживания населения, которые обозначат точно время подъезда автобусов к остановкам, окончательно установят маршруты движения. Также будет разработана схема взаимодействия различных видов общественного транспорта. По замыслу чиновников, это позволит гражданам больше пользоваться общественным транспортом и сократить использование личного.