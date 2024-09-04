Башкирию пересадят из автомобилей в автобусы

Речь идет о транспортной реформе, которую начал глава региона Радий Хабиров в 2019 году. Ее реализация продолжается и по сей день. Руководством региона уже закуплено 1500 автобусов, которые работают по всей Республике. Сейчас 22 компании каждый день выводят транспорт на 367 маршрутов. Однако для дальнейшего развития реформы необходимо изменить часть законодательства. Об этом в среду, 4 января, сообщил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.