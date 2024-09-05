Шакшинский мост внезапно закроют в Уфе

Шакшинский мост в Уфе перекроют практически на целую ночь, с пятницы на субботу. Дорожники выйдут на полотно и поставят блоки для проезда в пятницу, 6 сентября, в 23:00. Через полтора часа работы., а там планируют монтаж балок, движение откроют. Всего на полтора часа — с 00:30 до 03:00. А после движение по Шакшинскому мосту закроют снова, но всего на полтора часа. Дорожники планируют справиться с задачами к 04:30 субботы, 7 сентября.



Администрация Уфы просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты проезда между центром и Шакшей. Особенно об этом стоит задуматься тем, кто хочет провести вечер конца рабочей недели в заведениях центры Уфы: есть риск встать в огромную пробку или добираться окольными путями, например, через платную дорогу. Где тоже могут встретиться транспортные заторы.