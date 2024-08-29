Уфимка родила 13 детей

Стоит упомянуть, что семья Фаттаховых становились героями публикаций в СМИ и ранее. Так, в 2018 году Лилия — на тот момент, мать восьмерых детей — рассказывала журналистам «АиФ-Башкортостан», как проходит типичный день в их доме. Выяснилось, что ютиться большой семье приходилось в однокомнатной квартире.