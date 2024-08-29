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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Уфимка родила 13 детей

Уфимка родила 13 детей

29 августа 2024, 17:28
Фото: 1MI
О счастливой семье у себя в соцсетях рассказал глава Октябрьского района города Сергей Плотников.
Сюжет
Дети

Уфимка Лилия Фаттахова из Сипайлово стала матерью в тринадцатый раз. При выписке из роддома №3 поздравить женщину с замечательным событием приехали представители местной администрации и депутат Горсовета.

Фото: Сергей Плотников / Telegram

Стоит упомянуть, что семья Фаттаховых становились героями публикаций в СМИ и ранее. Так, в 2018 году Лилия — на тот момент, мать восьмерых детей — рассказывала журналистам «АиФ-Башкортостан», как проходит типичный день в их доме. Выяснилось, что ютиться большой семье приходилось в однокомнатной квартире.

Порядок в доме Лилия сравнила с «броуновским движением». По словам уфимки, в доме практически постоянно «кто-то уходит и заходит», стиральная машина при этом работает круглые сутки. Несмотря на это, Лилия успевает следить за детьми, уделять им время и делать все домашние дела.

Детские пособия изменили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе изменили порядок получения детских пособий для малоимущих семей.

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