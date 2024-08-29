Уфимка родила 13 детей

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Уфимка Лилия Фаттахова из Сипайлово стала матерью в тринадцатый раз. При выписке из роддома №3 поздравить женщину с замечательным событием приехали представители местной администрации и депутат Горсовета.
Стоит упомянуть, что семья Фаттаховых становились героями публикаций в СМИ и ранее. Так, в 2018 году Лилия — на тот момент, мать восьмерых детей — рассказывала журналистам «АиФ-Башкортостан», как проходит типичный день в их доме. Выяснилось, что ютиться большой семье приходилось в однокомнатной квартире.
Порядок в доме Лилия сравнила с «броуновским движением». По словам уфимки, в доме практически постоянно «кто-то уходит и заходит», стиральная машина при этом работает круглые сутки. Несмотря на это, Лилия успевает следить за детьми, уделять им время и делать все домашние дела.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе изменили порядок получения детских пособий для малоимущих семей.