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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Детские пособия изменили в Башкирии

Детские пособия изменили в Башкирии

29 августа 2024, 16:24
Фото: 1MI
Со срочным сообщениям к жителям региона обратился башкортостанский Минтруд.
Сюжет
Дети

В Башкирии с 1 сентября 2024 года сократится круг лиц, которым положены выплаты детских пособий для малоимущих семей. Напомним, его сумма составляет 233,55 ₽.

Так, льготой больше не смогут воспользоваться родители, которые уже получают пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, многодетные семьи из городской местности и попечителям, которым платят пособие на содержание ребёнка под опекой.

Стоит заметить, что если выплата была назначена до 1 сентября, мера поддержки останется доступной до указанного срока.

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Ранее Mkset сообщал сумму, которую выплатили из Соцфонда беременным жительницам Башкирии.

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#Общество#Уфа#Деньги#Дети#Башкортостан#Льготы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Меры поддержки#Пособия
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