Детские пособия изменили в Башкирии

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Башкирии с 1 сентября 2024 года сократится круг лиц, которым положены выплаты детских пособий для малоимущих семей. Напомним, его сумма составляет 233,55 ₽.
Так, льготой больше не смогут воспользоваться родители, которые уже получают пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, многодетные семьи из городской местности и попечителям, которым платят пособие на содержание ребёнка под опекой.
Стоит заметить, что если выплата была назначена до 1 сентября, мера поддержки останется доступной до указанного срока.