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Роддом

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2024
В главном роддоме Башкирии сменился руководитель
5 ноября, 13:52
Уфимка родила 13 детей
29 августа, 17:28
Конвой с мигалками промчался по Уфе из-за женщины
29 мая, 05:25
Жительница Башкирии не проснулась после наркоза
22 мая, 11:22
Следком начал проверку после гибели ребенка в утробе матери в Башкирии
21 мая, 06:11
В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей
В Башкирии три ВИЧ-положительные женщины родили детей. Малыши появились на свет совершенно здоровыми. Об этом рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.
9 февраля, 15:28
2023
Статус ковидного сняли с популярного роддома в Уфе
С роддома в районе Уфы сняли статус «ковидный обсерватор» спустя долгое время. Об этом сообщил глава администрации района Антон Тарасов в своих социальных сетях
10 августа 2023, 09:46
Айсын и Ихсан. Как чаще всего называли малышей в Башкирии
ЗАГС назвал самые популярные имена родившихся в 2023 году в регионах
7 августа 2023, 12:58
2021
В Уфе роддом при РКБ имени Куватова завершил работу в статусе ковид-госпиталя
1 марта 2021, 08:37
2020
В Башкирии снижение рождаемости привело к закрытию роддомов
13 августа 2020, 08:21
В Уфе после помывки открылся роддом №3
29 июля 2020, 09:50
2019
Переработки и сокращение зарплат: в Салаватской больнице снова возникли проблемы
6 декабря 2019, 10:54
В Благовещенском районе Башкирии все-таки закрыли роддом
2 декабря 2019, 13:13
Итоги недели в Башкирии: дельфин и инвестор, роддом и Скворцова - не пара, не пара
Все самое интересное и только для вас: мы собрали наиболее важные события, сформировавшие медийную картину в Башкирии в течение рабочей недели.
29 ноября 2019, 21:38
Работники Салаватского роддома в Башкирии: Государство нас обмануло
Руководство лечебного учреждения заверяет в том, что людям вернули все компенсации и зарплата начисляется в строгом соответствии с трудовым кодексом и договорами.
10 августа 2019, 05:38
«Генус» и правительство Башкирии расторгли договор о концессии роддома
Он будет возвращен в структуру Салаватской городской больницы.
27 марта 2019, 05:41
В башкирском роддоме пояснили, почему медики смеялись после цифр о зарплате
Видео с эпизодом встречи сотрудников роддома с членом СПЧ Наталией Евдокимовой быстро распространилось в интернете и на ТВ.
26 марта 2019, 16:45
Что показали проверки концессии роддома в Салавате
Концессионер согласился рассказать об итогах проверок прокуратуры совместно с Росздравнадзором и Госинспекцией по труду.
1 марта 2019, 12:58
В правительстве Башкирии решили сохранить концессию по роддому в Салавате
В Уфе в Доме правительства состоялось совещание по судьбе концессионного соглашения по роддому в Салавате.
20 февраля 2019, 14:42
Роддом в башкирском Салавате: Быть или не быть реконструкции
Инвесторы в Башкирии обратятся к врио главы региона Радию Хабирову с предложением о диалоге по роддому.
1 февраля 2019, 09:54

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