Детсад в вузе откроют в Уфе

Известно, что комната для кратковременного пребывания детей (до 4 часов) будет находиться в одном из университетских зданий. Там ставшие родителями студенты смогут оставить своего ребенка под присмотром воспитателей, а освободившимся временем воспользоваться по своему усмотрению. Провести там время с ребенком смогут как молодые папы, так и мамы.