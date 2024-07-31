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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Детсад в вузе откроют в Уфе

Детсад в вузе откроют в Уфе

31 июля 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
Мини-садик при УУНиТ сможет принимать до 15 человек, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Сюжет
Дети

Комната матери и ребенка появится в УУНиТ. В этом году университет получил от Министерства образования грант на реализацию в размере ₽2,4 млн.

Известно, что комната для кратковременного пребывания детей (до 4 часов) будет находиться в одном из университетских зданий. Там ставшие родителями студенты смогут оставить своего ребенка под присмотром воспитателей, а освободившимся временем воспользоваться по своему усмотрению. Провести там время с ребенком смогут как молодые папы, так и мамы.

Отмечается, что мини-садик рассчитан на пребывание в нем 15 человек. Планируется оборудовать садик всем необходимым — от книг, канцелярских принадлежностей и игрушек до пеленального столика.

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