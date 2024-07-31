Детсад в вузе откроют в Уфе

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Комната матери и ребенка появится в УУНиТ. В этом году университет получил от Министерства образования грант на реализацию в размере ₽2,4 млн.
Известно, что комната для кратковременного пребывания детей (до 4 часов) будет находиться в одном из университетских зданий. Там ставшие родителями студенты смогут оставить своего ребенка под присмотром воспитателей, а освободившимся временем воспользоваться по своему усмотрению. Провести там время с ребенком смогут как молодые папы, так и мамы.
Отмечается, что мини-садик рассчитан на пребывание в нем 15 человек. Планируется оборудовать садик всем необходимым — от книг, канцелярских принадлежностей и игрушек до пеленального столика.