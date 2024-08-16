Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 08:24
На фоне оживленных обсуждений о правах женщин и абортах фильм «Мамино письмо» поднимает актуальные вопросы о жизни и выборе, который стоит перед каждой женщиной. Сюжет картины разворачивается вокруг двух женщин — матери и дочери, которые оказываются по ту сторону одной из самых сложных жизненных ситуаций. Перед ними стоит непростой выбор: родить ребенка или отказаться от него. Каждая из героинь проходит свой собственный путь принятия решения, наполненный сомнениями и страхами.
Фильм не только рассказывает вымышленную историю, но и включает документальные вставки с участием психологов, адвокатов, врачей и священнослужителей.
Министерство семьи региона получило права на организацию закрытых показов этого фильма в школах, вузах и библиотеках для целевой аудитории. Будут ли кинопоказы дополнены лекциями о методах контрацепции, министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова не сообщает.
Напомним, продюсером картины выступил Борис Корчевников — известный телеведущий телеканала «Спас». На закрытом показе в Уфе 14 августа также присутствовал митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон, который призвал к запрету абортов на территории Башкирии. Он отметил необходимость поддержки этой инициативы всеми слоями общества.