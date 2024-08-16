Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии

На фоне оживленных обсуждений о правах женщин и абортах фильм «Мамино письмо» поднимает актуальные вопросы о жизни и выборе, который стоит перед каждой женщиной. Сюжет картины разворачивается вокруг двух женщин — матери и дочери, которые оказываются по ту сторону одной из самых сложных жизненных ситуаций. Перед ними стоит непростой выбор: родить ребенка или отказаться от него. Каждая из героинь проходит свой собственный путь принятия решения, наполненный сомнениями и страхами.