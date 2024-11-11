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Многодетные семьи

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Ноябрь
Столетняя жительница Башкирии вырастила 14 внуков, 31 правнука и 3 праправнуков
11 ноября, 05:17
Октябрь
Для бесплатного проезда в Уфе нужно десять справок
29 октября, 05:59
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Сентябрь
Новый выходной могут ввести в Башкирии
27 сентября, 14:12
Школьники перестали платить за проезд в Башкирии
25 сентября, 07:37
Есть декрет — держи билет: в Башкирии вводят новый документ
6 сентября, 16:22
Как ездить по Уфе бесплатно
2 сентября, 04:55
Август
Уфимка родила 13 детей
29 августа, 17:28
Детские пособия изменили в Башкирии
29 августа, 16:24
Второе пришествие случится в Башкирии?
15 августа, 15:28
Июль
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
31 июля, 07:10
Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили
30 июля, 05:00
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
10 июля, 17:19
Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии
2 июля, 04:58
Июнь
Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк
7 июня, 07:51
Семьи Башкирии бесплатно будут ездить и гулять
по государственным учреждениям культуры. На одиннадцатом заседании Курултая Республики Башкортостан приняли ряд законов в интересах многодетных семей.
6 июня, 09:17
Школьники смогут ездить бесплатно в Башкирии
5 июня, 06:40

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