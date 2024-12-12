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СМИ

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Декабрь
Экс-мэр Уфы прокомментировал покушение на себя
12 декабря, 15:08
Ноябрь
Минкульт отказался отменять концерт Арбениной в Уфе
19 ноября, 13:50
Власти Башкирии опровергли перенос открытия Шакшинского моста
18 ноября, 18:26
Октябрь
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Известный журналист скончался в Башкирии
21 октября, 04:40
Скандальный уфимец вернётся в шоу об «экстрасенсах»
13 октября, 04:23
Ратмир Мавлиев потерял позицию
9 октября, 06:37
Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ
4 октября, 14:34
Сентябрь
Маткапитал увеличивают до ₽854000
30 сентября, 10:29
Бастрыкина заинтересовали уфимские покойники
30 сентября, 09:48
Панихида по уфимскому журналисту состоится в понедельник
29 сентября, 12:14
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Уфимские фанаты в шоке от развода Шамана
27 сентября, 05:20
Осужденная мать двоих детей из Октябрьского обратилась к СМИ
25 сентября, 13:10
Когда в Уфе включат отопление
21 сентября, 18:08
Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией
13 сентября, 04:44
Радий Хабиров оказался весомее всех
11 сентября, 02:47
Хабиров сходил на выборы
8 сентября, 06:11
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37

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