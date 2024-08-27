Известно состояние единственного выжившего при взрыве в Стерлитамаке

Напомним, 19 августа, огонь вспыхнул на территории завода, и как результат — трое мужчин пострадали от ожогов и отравления дымом. Местные медики оказали им первую помощь, после чего пострадавших экстренно эвакуировали с помощью вертолёта санавиации в ожоговый центр Уфы. Как стало известно, 26 августа двое из трёх мужчин скончались в больнице.