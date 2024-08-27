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Известно состояние единственного выжившего при взрыве в Стерлитамаке

Известно состояние единственного выжившего при взрыве в Стерлитамаке

27 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI
На магистрали Стерлитамакского нефтехимического завода произошёл трагический инцидент, который унес жизни уже двух из трех человек.

Напомним, 19 августа, огонь вспыхнул на территории завода, и как результат — трое мужчин пострадали от ожогов и отравления дымом. Местные медики оказали им первую помощь, после чего пострадавших экстренно эвакуировали с помощью вертолёта санавиации в ожоговый центр Уфы. Как стало известно, 26 августа двое из трёх мужчин скончались в больнице.

Взрыв в Стерлитамаке — остался один выживший
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Как сообщили представители Минздрава Башкирии Mkset, их состояние оказалось слишком тяжелым.

— Состояние третьего пациента, который продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала, оценивается как средней тяжести, — рассказывают представители Минздрава

Так же отмечают, что врачи делают всё возможное для его восстановления.

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