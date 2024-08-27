Известно состояние единственного выжившего при взрыве в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, 19 августа, огонь вспыхнул на территории завода, и как результат — трое мужчин пострадали от ожогов и отравления дымом. Местные медики оказали им первую помощь, после чего пострадавших экстренно эвакуировали с помощью вертолёта санавиации в ожоговый центр Уфы. Как стало известно, 26 августа двое из трёх мужчин скончались в больнице.
Как сообщили представители Минздрава Башкирии Mkset, их состояние оказалось слишком тяжелым.
— Состояние третьего пациента, который продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала, оценивается как средней тяжести, — рассказывают представители Минздрава
Так же отмечают, что врачи делают всё возможное для его восстановления.