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Ожоги

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Ноябрь
Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу
22 ноября, 10:48
Пожар из-за супа разлучил пару в Башкирии
21 ноября, 15:09
Октябрь
Мужчина сгорел в Уфе
31 октября, 07:17
Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
24 октября, 15:54
Дело обгоревшего студента расследуют в Башкирии
7 октября, 06:30
Студент бросился в огонь за хлебом
3 октября, 04:45
Сентябрь
Школьник обгорел в Башкирии
30 сентября, 05:17
Видео. Женщина взорвала 11 квартир в Ишимбае
26 сентября, 07:56
Уфимка едва не сгорела в камине
26 сентября, 07:31
Уфимец облил жену бензином
21 сентября, 15:54
Август
Известно состояние единственного выжившего при взрыве в Стерлитамаке
27 августа, 07:36
Видео. Водитель грузовика сгорел при ДТП в Башкирии
27 августа, 05:53
Семейная пара сгорела в своем доме в Башкирии
18 августа, 06:18
Июль
Врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавших детей в Башкирии
23 июля, 06:32
Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии
22 июля, 05:48
Известно состояние пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке
2 июля, 09:08
Май
Электронка взорвалась во рту у подростка в Уфе и выбила четверть зубов
31 мая, 09:51
Несчастный случай произошел на мясоперерабатывающем заводе в Башкирии
17 мая, 08:14
Апрель
Беременная жительница Башкирии получила 50% ожогов из-за взрыва бытового газа
Она находится под наблюдением не только специалистов ожогового центра, но и акушер-гинекологов, сообщает Городская клиническая больница №18.
2 апреля, 12:32
Декабрь 2023
32% поражения тела: в Башкирии 6-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком
Об это сообщил глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин у себя в соцсетях
28 декабря 2023, 08:28

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