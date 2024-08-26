Взрыв в Стерлитамаке — первая жертва ЧП

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Напомним, 19 августа 2024 года произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия пострадали трое мужчин — 36, 44 и 50 лет. Все они были срочно госпитализированы в ожоговый центр Уфы, где врачи с первых минут начали борьбу за их жизни.
Как сообщили представители Минздрава Башкирии Mkset, один из пострадавших скончался в больнице. Его состояние оказалось слишком тяжелым.
— Второй мужчина находится в реанимации и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Третий потерпевший сейчас проходит лечение в отделении средней тяжести, — сообщают в ведомстве.
На вопрос о возрасте погибшего мужчины, в ведомстве не смогли ответить.
— Данной информацией не обладаем. Это врачебная тайна, — комментируют представители Минздрава.
В ответ на этот случай следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности (статья 217 УК РФ). Это означает, что будут проведены тщательные проверки и расследования обстоятельств происшествия с целью выявления причин взрыва и ответственности виновных.