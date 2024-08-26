Взрыв в Стерлитамаке — первая жертва ЧП

Напомним, 19 августа 2024 года произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия пострадали трое мужчин — 36, 44 и 50 лет. Все они были срочно госпитализированы в ожоговый центр Уфы, где врачи с первых минут начали борьбу за их жизни.