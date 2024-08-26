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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Один из пострадавших при взрыве в Стерлитамаке скончался в больнице

Взрыв в Стерлитамаке — первая жертва ЧП

26 августа 2024, 09:09
Фото: МЧС России

Один из пострадавших при взрыве в Стерлитамаке скончался в больнице

Двое других пострадавших продолжают бороться за жизнь, сообщает Минздрав Башкирии.

Напомним, 19 августа 2024 года произошел взрыв на газопроводе. В результате происшествия пострадали трое мужчин — 36, 44 и 50 лет. Все они были срочно госпитализированы в ожоговый центр Уфы, где врачи с первых минут начали борьбу за их жизни.

Как сообщили представители Минздрава Башкирии Mkset, один из пострадавших скончался в больнице. Его состояние оказалось слишком тяжелым.

— Второй мужчина находится в реанимации и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Третий потерпевший сейчас проходит лечение в отделении средней тяжести, — сообщают в ведомстве.

На вопрос о возрасте погибшего мужчины, в ведомстве не смогли ответить.

— Данной информацией не обладаем. Это врачебная тайна, — комментируют представители Минздрава.

В ответ на этот случай следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности (статья 217 УК РФ). Это означает, что будут проведены тщательные проверки и расследования обстоятельств происшествия с целью выявления причин взрыва и ответственности виновных.

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