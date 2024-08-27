Мужчина стал калекой на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
В марте 2024 года 40-летний электрослесарь комбината получил травму, когда во время ремонтных работ с фланца пресс-фильтра сорвалась тяжелая деталь. В результате мужчина оказался в больнице с тяжелой травмой руки.
Прокуратура выяснила, что причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятии. Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с АО «Бурибаевский ГОК», где произошел несчастный случай.
В результате между компанией и пострадавшим было заключено мировое соглашение, по которому предприятие выплатило ₽1,7 млн.