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Мужчина стал калекой на работе в Башкирии

Мужчина стал калекой на работе в Башкирии

27 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI
Предприятие добровольно не выплатило мужчине компенсацию, сообщает прокуратура РБ.

В марте 2024 года 40-летний электрослесарь комбината получил травму, когда во время ремонтных работ с фланца пресс-фильтра сорвалась тяжелая деталь. В результате мужчина оказался в больнице с тяжелой травмой руки.

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Прокуратура выяснила, что причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятии. Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с АО «Бурибаевский ГОК», где произошел несчастный случай.

В результате между компанией и пострадавшим было заключено мировое соглашение, по которому предприятие выплатило ₽1,7 млн.

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