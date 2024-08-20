В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Специалисты ГБУ РБ УГАК исследовали воздух в двух точках: на подветренной и наветренной сторонах от воздушной линии газопровода, расположенного в 500 метрах от Уфимского тракта.
По результатам анализа в первой точке, где воздух был подвержен влиянию ветра, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДКм.р.) толуола — 1,35 ПДК. Во второй точке, находящейся на наветренной стороне, уровень этилбензола превысил норму в 4,58 ПДК.
Напомним, что происшествие произошло утром понедельника, 19 августа, когда пожар охватил трубопровод местного нефтехимического предприятия. Следователи установили, что причиной инцидента стала разгерметизация магистрали. В результате этого происшествия три человека получили травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.