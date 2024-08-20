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В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ

В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ

20 августа 2024, 16:33
Фото: МЧС России
В понедельник, 19 августа 2024 года, было проведено обследование атмосферного воздуха, сообщает Министерство природопользования и экологии Башкирии.

Специалисты ГБУ РБ УГАК исследовали воздух в двух точках: на подветренной и наветренной сторонах от воздушной линии газопровода, расположенного в 500 метрах от Уфимского тракта.

По результатам анализа в первой точке, где воздух был подвержен влиянию ветра, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДКм.р.) толуола — 1,35 ПДК. Во второй точке, находящейся на наветренной стороне, уровень этилбензола превысил норму в 4,58 ПДК.

Напомним, что происшествие произошло утром понедельника, 19 августа, когда пожар охватил трубопровод местного нефтехимического предприятия. Следователи установили, что причиной инцидента стала разгерметизация магистрали. В результате этого происшествия три человека получили травмы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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