В Стерлитамаке после взрыва зафиксировано превышение вредных веществ

По результатам анализа в первой точке, где воздух был подвержен влиянию ветра, было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДКм.р.) толуола — 1,35 ПДК. Во второй точке, находящейся на наветренной стороне, уровень этилбензола превысил норму в 4,58 ПДК.