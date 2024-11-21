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Взрыв

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Ноябрь
Видео. В Башкирии взорвался грузовик
21 ноября, 14:30
Диверсанта из Донецка арестовали за подрыв пути в Уфе
7 ноября, 16:26
Катастрофа под Уфой оказалась диверсией
6 ноября, 19:47
Октябрь
Срочно. Пожар на АЗС в Уфе — что известно к этому часу
20 октября, 06:02
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Ратмир Мавлиев: «Ситуация неприятная, главное, все живы»
14 октября, 07:51
Во взрыве в Уфе обвинили плохое отопление
13 октября, 13:28
Хозяин уфимской квартиры «немножко спал» в момент взрыва
13 октября, 09:12
Момент взрыва в Уфе попал на видео
13 октября, 08:34
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
Прокуратура взялась за взрыв в Уфе
13 октября, 06:09
Срочно. Два человека пострадали при взрыве в Уфе
13 октября, 05:33
Срочно. В уфимской многоэтажке прогремел взрыв
13 октября, 05:19
Срочно. В Башкирии прогремят взрывы
11 октября, 15:07
Пивная бомба разбудила Салават
10 октября, 10:43
Сентябрь
Срочно. Уфимский самолет пригрозили взорвать
27 сентября, 08:20
Видео. Женщина взорвала 11 квартир в Ишимбае
26 сентября, 07:56
Взорванный газом дом обновят к октябрю в Башкирии
11 сентября, 04:56

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