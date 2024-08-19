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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Установлена причина ЧП в Стерлитамаке

Установлена причина ЧП в Стерлитамаке

19 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI
Башкортостанское управление Следкома обнародовало версию произошедшего на трубопроводе химзавода.

Напомним, инцидент случился утром понедельника, 19 августа, в промзоне Стерлитамака. В результате происшествия пострадали трое мужчин, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии.

По информации Следственного комитета, взрыв случился при утечке газа. Пострадавшие же в этот момент проводили обследование газовой магистрали. На месте продолжают работать оперативные службы. Что известно о происшествии к данному часу — читайте в материале Mkset.

Пострадавшим в Стерлитамаке готовят вертолёт на Уфу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что пострадавших при взрыве могут доставить санавиацией в уфимский Республиканский ожоговый центр.

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