Установлена причина ЧП в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Напомним, инцидент случился утром понедельника, 19 августа, в промзоне Стерлитамака. В результате происшествия пострадали трое мужчин, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии.
По информации Следственного комитета, взрыв случился при утечке газа. Пострадавшие же в этот момент проводили обследование газовой магистрали. На месте продолжают работать оперативные службы. Что известно о происшествии к данному часу — читайте в материале Mkset.
Ранее Mkset сообщал о том, что пострадавших при взрыве могут доставить санавиацией в уфимский Республиканский ожоговый центр.