Не до игр: Уфа отказалась от праздника

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда Играть» был отменён «в целях обеспечения общественной безопасности». Мероприятие должно было проходить в Уфе с 12 по 15 сентября. Как указывают организаторы, фестиваль перенесён на 2025 год, при этом о каких-либо конкретных датах в сообщении не говорится.
Напомним, с начала августа 2024 года тяжёлые бои с армией Украины ведутся в Курской области — в связи с этим ранее ряд райцентров Башкирии отказался от проведения Дня города. Мероприятия изначально должны были состояться в конце августа — начале сентября. Об отмене мероприятий уже заявили администрации Стерлитамака, Кумертау и Нефтекамска. По информации ряда источников, от некоторых звёзд на День города планирует отказаться и Уфа.