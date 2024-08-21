Не до игр: Уфа отказалась от праздника

Напомним, с начала августа 2024 года тяжёлые бои с армией Украины ведутся в Курской области — в связи с этим ранее ряд райцентров Башкирии отказался от проведения Дня города. Мероприятия изначально должны были состояться в конце августа — начале сентября. Об отмене мероприятий уже заявили администрации Стерлитамака, Кумертау и Нефтекамска. По информации ряда источников, от некоторых звёзд на День города планирует отказаться и Уфа.