mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В Уфе отменили фестиваль игрушек из-за Украины

Не до игр: Уфа отказалась от праздника

21 августа 2024, 05:47
Фото: Фестиваль «Айда Играть»

В Уфе отменили фестиваль игрушек из-за Украины

Из соображений безопасности все мероприятия решили отменить.

Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда Играть» был отменён «в целях обеспечения общественной безопасности». Мероприятие должно было проходить в Уфе с 12 по 15 сентября. Как указывают организаторы, фестиваль перенесён на 2025 год, при этом о каких-либо конкретных датах в сообщении не говорится.

День города опять отменили в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, с начала августа 2024 года тяжёлые бои с армией Украины ведутся в Курской области — в связи с этим ранее ряд райцентров Башкирии отказался от проведения Дня города. Мероприятия изначально должны были состояться в конце августа — начале сентября. Об отмене мероприятий уже заявили администрации Стерлитамака, Кумертау и Нефтекамска. По информации ряда источников, от некоторых звёзд на День города планирует отказаться и Уфа.

Читайте также:
В Башкирии отменили День города из-за УкраиныВ Башкирии отменили плату за проездЭскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Украина#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Нефтекамск#Праздники#День города#Кумертау#Спецоперация#СВО#Мероприятия#Курск#Курская область
Подпишитесь
В Башкирии элиту поддержат из бюджета
Сегодня, 05:33
Украшению Уфы мешает погода
Сегодня, 04:51
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
Сегодня, 04:39
Автобус Уфа — Сибай запустят уже на днях
Вчера, 19:29
Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии
Вчера, 17:45
Чувствительный контент. Взрыв в Стерлитамаке попал на видео
Вчера, 17:41