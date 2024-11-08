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Праздники

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Ноябрь
Всей Башкирии придется пройти это испытание
8 ноября, 14:51
В Башкирии задумались над двухчасовым ограничением в продаже алкоголя
2 ноября, 07:59
Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
31 октября, 19:18
Октябрь
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
В Башкирии утвердили новые выходные
30 октября, 17:10
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Куда сходить бесплатно в Уфе
24 октября, 16:44
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Уфа отметит юбилей Мустая Карима
17 октября, 13:05
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Мэр Сибая позорно перенервничал
13 октября, 13:13
Новогодние деревья высадили в Уфе
13 октября, 04:39
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Новый праздник будет в Башкирии
10 октября, 15:32
Салют в Уфе на День Республики не запустят
10 октября, 14:45
Праздновать Новый год суррогатами предлагают россиянам
10 октября, 08:18
Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу
9 октября, 14:46
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Башкирию ждут длинные выходные в октябре
5 октября, 03:59
Жителям Башкирии придется работать по субботам
2 октября, 10:26

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